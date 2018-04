FOTOD ja VIDEO: vaata, kuidas valiti jalgpalli MM-i finaalmängule sõitev laps

„Täna on minu õnnepäev - mul oli hommikul juba selline tunne, et ma võidan ja võitsingi!" ütles noor jalgpallisõber, kes on juba kaks aastat käinud jalgpallitrennis Tartu klubis FC Ülenurme. Igapäevaselt Liverpoolile pöialt hoidev Tristen loodab, et saab suures finaalmängus staadionile saata mõne Brasiilia koondise mängija.

"Mul on väga hea meel, et Tristen saab teha teoks oma unistuse ja osaleda suvel 2018. aasta FIFA jalgpalli MM-il. Ma olen kindel, et see kogemus inspireerib Tristenit püüdlema alati oma unistuste poole ning mitte kunagi alla andma," ütles McDonald's Baltikumi tegevdirektor Vladimir Janevski.

"2018 FIFA World Cup Russia on kahtlemata tänavuse jalgpalliaasta tippsündmus ning kõigest 22 last Euroopast saavad võimaluse saata mängijad staadionile finaalmängu eel. See on väga lahe, et nende õnnelike seas saab olema ka Eesti laps," sõnas Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim.

McDonald's staarisaatja ehk Player Escort kampaania annab lastele üle Euroopa kordumatu võimaluse saata jalgpallikangelased staadionile. Programm käivitati 2002. aastal Jaapanis ja Koreas toimunud FIFA jalgpalli MM-il ning kaks aastat hiljem toimus see ka UEFA Euroopa meistrivõistluste raames Portugalis. Sellest ajast alates on McDonald's restoraniketi algatus andnud ligi 4000 lapsele kõikjalt Euroopast võimaluse täita üliolulist sümboolset rolli maailma jalgpalli tippsündmustel ning saada kogemus, mida lapsed mäletavad kogu ülejäänud elu.