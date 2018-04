Palju õnne! 8-aastane Eesti jalgpallur Tristen Kool sõidab ametliku staarisaatjana jalgpalli MM-i finaalmängule

Tristen osutus täna Eesti Jalgpalliliidu sisehallis toimunud "Saada staar staadionile!" perepäeva võitjaks. Eesti Jalgpalliliidu ja Viimsi Martin Reimi jalgpallikooliga koostöös korraldatud perepäevale kutsuti 6-10-aastaseid lapsi kõikjalt Eestist. Üritusest võttis koos vanematega osa üle 200 noore jalgpallisõbra, kes võistlesid võimaluse nimel võita kordumatu kõik-hinnas reisipakett aasta suurimale jalgpallisündmusele - 2018. aasta jalgpalli MMile Venemaal. Kõik osalejad läbisid perepäeval kuus sportlikku ülesannet ning võitja valiti loosi teel.

"Mul on väga hea meel, et Tristen saab teha teoks oma unistuse ja osaleda suvel 2018. aasta FIFA jalgpalli MM -il. Ma olen kindel, et see kogemus inspireerib Tristenit püüdlema alati oma unistuste poole ning mitte kunagi alla andma. McDonald's sponsoreerib uhkusega algatusi, mille keskmes on laste heaolu. Meil on suur au pakkuda seda kordumatut võimalust ka Eestis - tahame sellega näidata oma pühendumist Eesti noortejalgpalli toetamisele ning tänutunnet oma Eesti külastajatele," ütles McDonald's Baltikumi tegevdirektor Vladimir Janevski

"Rõõm on näha, et perepäev õnnestus igati. Osalejad, kellele sel aastal loosiõnn ei naeratanud, on kindlasti motiveeritud olema jalgpallis veelgi paremad, püüdlema oma unistuste poole ja proovima õnne järgmisel korral. 2018 FIFA World Cup Russia on kahtlemata tänavuse jalgpalliaasta tippsündmus ning kõigest 22 last Euroopast saavad võimaluse saata mängijad staadionile finaalmängu eel. See on väga lahe, et nende õnnelike seas saab olema ka Eesti laps ning oleme McDonald's restoraniketile tänulikud võimaluse eest saada osa sellest kampaaniast, » sõnas omanimelise jalgpallikooli asutaja ja Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim.