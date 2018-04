ELU VÕIMALUS | Üks Eesti laps võidab pühapäeval pääsme jalgpalli MMi finaalmängule

Pühapäeval Eesti Jalgpalli Liidu sisehallis toimuval perepäeval valitakse välja üks õnnelik Eesti laps, kes võidab pääsme spordiaasta tippsündmusele, 2018 FIFA World Cup Russia finaalmängule ja saadab enne otsustavat matši ühe võistlema asuva tippjalgpalluri käe kõrval palliplatsile.

Kiirtoidukett McDonald's korraldab Eestis staarisaatja ehk Player Escort programmi juba seitsmendat aastat. Tänavusele perepäevale on registreerunud ligi 450 last.

"Võitjale saab osaks kordumatu võimalus sammuda 2018 FIFA World Cup Russia finaalmängu eel jalgpalliareenile ja see on kahtlemata kogu perele elamus, mis jääb meelde terveks eluks. Saata käekõrval oma kangelane elu ühele tähtsaimale mängule - see võib olla võimas tunne," rääkis McDonald'si tegevjuht Vladimir Janevski.

McDonald's on korraldanud legendaarset staarisaatja programmi üle maailma juba alates 2002. aastast. Seeläbi on tuhanded lapsed saanud tunda kirjeldamatut rõõmu ja elevust, mida pakub ühel maailma suurimal spordiüritusel osalemine.

2016. aastal võitis loosi tahtel võimaluse sõita Prantsumaal aset leidnud EM-finaalturniirile 9-aastane Olga Simagina ja 2014. aastal naeratas McDonald'si "Saada staar staadionile!" kampaania loosiõnn Lukas Elole, kes reisis koos oma isaga Brasiiliasse ja sai osa FIFA MM-i poolfinaalimängust.

Tänavuse staarisaatja kampaania võitev laps saab koos ema või isaga võimaluse osaleda 2018 FIFA World Cup Russia finaalmängul, mis toimub 15. juulil Moskvas.

Võitjad saavad auhinnaks "kõik-hinnas" reisipaketi Venemaale, mis hõlmab lennupileteid, majutust, meelelahutuslikku eriprogrammi koos teiste osalejatega, linnaekskursiooni ja loomulikult pääsmeid finaalkohtumisele.