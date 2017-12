OLULINE | Mida ütleb sinu keel su tervise kohta

Sinu silmad võivad olla aken su hinge, kuid keel näitab, milline on sinu tervis. Seda arvavad Hiina akupunktuuri spetsialistid ja lääne meditsiini arstid. Vaata järgi, mida ütleb keel sinu tervise kohta ja mida saaksid teha, kui sul esineb mõni nendest probleemidest.

Kuidas keele eest hoolitseda

Me kõik teame seda värsket tunnet, kui oleme just hambad ära pesnud. Aga kas hoolitsed ka keele eest? Keele puhastamine on mõnedes riikides sama loomulik nagu hommikune hambapesu või duši all käik.

Keelt peaks puhastama vähemalt kaks korda päevas: hommikul ja õhtul. Suur osa samadest bakteritest, mis põhjustavad halba hingeõhku ja hambakattu, kognevad keelele. Keele puhastamiseks on kasulik osta spetsiaalne u-kujuline keelepuhastaja, mis on palju hügieenilisem kui hambaharja küljes olev keelepuhastaja.

Kui sinu keel on puhas, tunned ka söögi-jooki maitset paremini. Samuti eemaldad keelt puhastades hammastele halvasti mõjuva katu. Lisaks on sinu hingeõhk värskem ja meeldivam. Lisa soovitus: kui tunned, et sinu hingeõhk on halb, siis mõtle, kas tarbid päeva jooksul piisavalt vett. Pahatihti joovad inimesed vähe vett, mis põhjustab muuhulgas halba hingeõhku.

Mida ütleb sinu keel tervise kohta

1. Paistetanud, kahvatu ja mõnede punaste täppide keel, mille servades on hambajäljed, viitab energiavaegusele. Lisaks võid tunda väsimust, isutust, hingeldust, ärevust ja sind ajab higistama. Mida teha? Väldi suuri toiduportsjone ja söö hoopis viis korda päevas väikseid koguseid. Asenda intensiivne trenn millegi rahulikuga nagu jooga ja puhka.

Loe veel

2. Otsast punakast ja kergelt kollaka katuga keel viitab ülekuumenemisele. Tunned joogijanu, kõhukinnisust, oled kergesti ärritatav ja higistad. Selle vastu aitab keha puhastumine. Väldi mõnda aega kohvi, alkoholi ja rasvaseid toite ning joo palju vett ja rohelist teed.

3. Kergelt tursunud ja valge katuga keel võib tähendada, et sul on seedeprobleemid. Tõenäoliselt on sul raske ja punnis tunne. Selle vastu aitab vürtsikate toitude söömine. Lisa toidule küüslauku, musta pipart ja kaneeli ning söö regulaarselt. Eriti hästi mõjuvad seedimisele soojad supid, täisteratooted ja köögiviljahautised. Valge keelekatt ühel keeleküljel võib viidata närvihaigusele.

4. Pisut lillakas ja mustade täppidega keel võib viidata ebaühtlasele vereringele või ainevahetusprobleemidele. Tõenäoliselt on su käed ja jalad külmad, tunned mõnikord valu rinnus, peavalusid ja sinu nahk näeb elutu välja. Mida teha? Tee jalgadega harjutusi nii, et jalad oleksid kehast kõrgemalt. See parandab vereringe ja veri valgub ülakehasse. Väga hästi aitavad jooga ja pilates.

5. Kui keel on tagant punane ja keelel on õhuke kiht valget kattu, siis tõenäoliselt tunned stressi ja kurnatust. Tee päeva jooksul hingamisharjutusi ja mõned tervislikud jalutuskäigud ning söö rohkem tatart, otra, murulauku, sibulat ja sidrunit.

6. Kui keel on punane ja sellel on kollakas katt, siis tõenäoliselt on akne, oled kergesti ärrituv ja sul on kuseteede probleemid. Mida teha? Tarbi rohkelt vedelikku. Joo vett ja erinvaid taimeteesid, mis parandavad neerude tööd. Väldi kuumi toite, piima- ja jahutooteid ning suhkrut.

Allikas: byrdie.co.uk