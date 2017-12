PEAD TEADMA | Seitse asja, mis juhtub sinu kehaga, kui lõpetad alkoholi joomise

Lapsepõlvest saati räägitakse, kui halb on alkoholism ja miks peaks vägijooke tarbima võimalikult vähe. Mingil ajahetkel on alkohol aga osake inimeste igapäevaelust. Selleks ei pea olema joodik, kuid paljud täiskasvanud joovad tihti midagi. Vaata, mis juhtub sinu kehaga, kui lõpetad alkoholi tarbimise.

Alkoholi tarbimisel saab inimesest alkohoolik ja see kahjustab tema maksa. See on tüüpiline näide, mida peetakse suurimaks ohuks. Tegelikult on alkoholil veel halbu omadusi. Jook sisaldab palju kaloreid, rikub unekvaliteeti, põhjustab meeleolumuutuseid, kuivatab nahka ja tekitab keskendumishäireid.

Aga mis juhtub, kui jätad joomata? Vaata, kuidas reageerib sinu keha. Õnneks taastub inimese keha väga kiirelt, kui lõpetatakse alkoholi tarbimine.

1. Peale ühte tundi hakkab keha ennast puhastama, et väljutada alkohol vereringest ja ennetada alkoholimürgistust. Tund peale viimast jooki töötab maks täisvõimsusel ja on koormatud. Lisaks hakkab kõhunääre tootma insuliini suuremas koguses. See põhjustab aga vajadust süsivesikute järele ehk tekib isu süüa rämpstoitu või magusat.

2. 12-24 tundi hiljem hakkab normaliseeruma veresuhkru tase. Kui läksid aga suure magusaisuga poodi ja ostsid hunniku komme, siis võib mitu päeva olla veresuhkru tase liialt kõrge. Eelista kommide asemel puuvilju ja ära unusta juua palju vett. Peale alkoholi tarbimist vajab keha palju vedelikku ja vesi on seetõttu eriti oluline. Mitte suhkrut täis limonaadid või mahl, vaid puhas vesi.

3. 48 tundi hiljem on keha suurel määral puhastunud. Loomulikult sõltub see ka joodud kogusest. Kui jõid meeletult, võid endiselt tunda peavalu, väsimust ja uimasust.

4. 72 tundi hiljem peaksid kõik pohemelli tunnused olema läinud ja süsivesikute vajadus alanenud. Spetsialistide sõnul tunned end 72 tundi peale joomist energilisena ja pea on selge.

5. Nädal peale joomist taastub unekvaliteet ehk magad sügavamini ja sul on rohkem vaimset energiat. Samuti paraneb naha välimus, sest keha niisutab ennast normaalselt.

6. Kuu aega peale viimast jooki on maksa rasvatase alanenud 15% ja selle võime filtreerida mürkained on parem. Samuti on vähenenud kõhurasv ja näed saledam välja. Spetsialisti sõnul näeb nahk kõige parem välja 4 nädalat peale alkoholi tarbimist, sest siis on see saanud korralikult taastuda.

7. Aasta hiljem oled kaotanud kilosid ja peaaegu kogu alkoholi tagajärjel tekkinud kõhurasv on kadunud. Näed kõhnem välja. Samuti on alanenud suu, maksa ja rinnavähi oht. Lisaks oled säästnud väga palju raha, mille varem kulutasid alkoholile.

Allikas: byrdie.co.uk