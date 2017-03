VIDEO: Kuula! Noorte laulupeo solistikonkursi finalistid laulsid võistu: tähtis on, et eestlane hoiab eestlast

Sel suvel toimub XII noorte laulupidu ning ühel noorel lauljal on võimalus laulukaare all ühena neljast solistist esitada Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti laulu “Isamaa ilu hoieldes”. Kes see noor olema saab, selgub läbi konkursi, millest võttis osa 60 noort lauljat. Tänaseks on žürii neist välja valinud kaks karismaatilist noort lauljatari, kellega Noorte hääl rääkimas käis.