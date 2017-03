Eeloleval suvel toimuval XII noorte laulupeol astub segakooride ees lavale 19-aastane Indra-Mirell Zeinet, kes võitis laulupeo solistikonkursi ning esitab ühena neljast solistist Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti laulu “Isamaa ilu hoieldes”.



Jõhvist pärit Indra-Mirell valiti välja kuuekümne 16-20-aastase konkursil kandideerinud noore seast, kellest pääsesid teise vooru 11 lauljat. Valiku langetas žürii Indra-Mirelli ja Otepäält pärit Gertrud Aasarohti vahel. “Kõik kandideerinud noored väärivad tunnustamist, sest olid hästi valmistunud ja julged”, selgitas XII noorte laulupeo segakooride dirigent Valter Soosalu. „Võitja valimine oli väga-väga keeruline, sest me otsisime noort, kellel oleks väga hea lauluoskus ja esinemisjulgus, kuid ka lauluga sobiv karakter. Kahe finalisti vahel valimine oli üliraske, sest mõlemad neiud oleksid selle rolliga hakkama saanud ja seetõttu lähtus žürii otsuse tegemisel karakterist, mis konkreetselt sellesse laulu kõige paremini sobiks“, lisas Soosalu.

Indra-Mirell Zeinet on laulmisega tegelenud mitu aastat. Ta on laulnud Vanemuise lavastuses “Helisev Muusika” ja osalenud paljudel lauluvõistlustel, muuhulgas Eesti Laulu (2014) ja Eesti Otsib Superstaari (2015) konkursil. “Võimalus esineda laulupeol pea kogu Eesti rahva ees on üks suurimaid unistusi, mis noore muusiku elus täituda võib“, ütles Indra-Mirell. „Olen küll mitmetel konkurssidel laulnud, kuid edastada nii ilusa ja võimsa laulu sõnumit nagu seda on ,,Isamaa ilu hoieldes'', on minu jaoks väga eriline“, lisas ta.

Valiku žüriisse kuulusid lisaks dirigent Valter Soosalule veel XII noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson, segakooride liigijuht Kaspar Mänd ning liigidirigent Ksenija Grabova.

XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”.

XII noorte laulu- ja tantsupeol osaleja on vabas Eestis sündinud põlvkond, kelle jaoks maailm on lahti, kuid kelle juured jäävad ikka hoidma sidet selle maaga. Need on noored, kelle väärtushinnangud ja teod alles hakkavad kujundama Eesti riigi ja rahva teed.

Noorte laulupeo peadirigendiks on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastajaks on Margus Toomla. XII noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään“ toimub Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil 30. juunist – 2. juulini.