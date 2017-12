NIPID | Tahad teha trenni, aga sul ei ole üldse aega? Selleks on lihtne lahendus

Tänapäeval on inimeste elutempo kiire ja kõik tahavad igale poole jõuda, kuid tihti koguneb päeva jooksul uusi tegevusi nii palju juurde, et trennibroneeringu tühistamisekski pole aega. Jagame nippe, kuidas töö, kooli ja seltsielu kõrvalt trenni teha.

Lihtsalt saa sellega ühele poole

Professionaalne personaaltreener Zanna Van Dijk soovitab hommikul tund varem üles tõusta ja trenn ära teha. Treener lisab, et päev jooksul koguneb tahes tahtmata uusi ülesandeid juurde. See tähendab, et kui hommikul tundub mõte pärastlõunasest trennist reaalne, siis päriselt on selleks ajaks kogunenud sada uut ülesannet. Hea kui kell 11 kojugi jõuad. Seetõttu treeni ennast hommikul esimese asjana ja tunned terve päeva hästi.

A post shared by Zanna van Dijk (@zannavandijk) on May 11, 2017 at 11:23pm PDT





Järgi plaani

Joogatreener Shona Vertue räägib, et tema jaoks on igapäevane trenn sama oluline nagu söömine, joomine ja magamine. Ta arvab, et kui inimesed mõtlevad trenni enese jaoks sama oluliseks, siis nad lihtsalt teevad päevas treenimiseks aega.

Vertue arust on mõttekas teha endale plaan. Kui iga sekund on arvel, siis peab aega võimalikult mõttekalt kasutama. Niisama ei ole mõtet jõusaali uimerdama minna. Kui lähed jõusaali esimest korda, tee koostöö treeneriga plaan ja näe selle täitmise nimel vaeva. Kõik on kunagi algajad olnud. Kui oled järjekindel, näed ka tulemusi. Kui mingil põhjusel pead jätma trenni minemata, siis treeni samal päeval kodus.

Loe veel

Treenemiseks ei ole vaja uhket varustust. Väga efektiivselt saab teha erinevaid harjutusi ka elutoas. Kui spordifirma riided ei ole kohe käepärast, siis piisab ka dressipükstest ja mugavast t-särgist.

A post shared by Shona Vertue (@shona_vertue) on Jun 12, 2017 at 4:27pm PDT









Mine trenni koos sõpradega

Teine võimalus on jõusaalis endale uusi tuttavaid leida, kellega on tore vestelda ja lõbus aega veeta. Nii saab jõusaali minemisest omamoodi seltsielu, mistõttu pakub see suuremat lõbu ja tõstab motivatsiooni. Treener Danielle Peazer soovitab kasutada end ümbritsevat, kui pead mõni päev jõusaali minemisest loobuma. Näiteks mine bussist maha paar peatust enne ja jaluta või eelista alati treppe liftile.

A post shared by @daniellepeazermethod on Jun 28, 2017 at 3:25am PDT









Kasuta märkmikku

Joogatreener Cat Meffan soovitab hakata märkmikku pidama. Meffan räägib, et aastaid tagasi leidis ta alati vabanduse, miks ta oli liialt hõivatud millegi jaoks. Ühel hetkel sai ta aru, kuivõrd oluline on füüsiline treening tegelikult ja otsustas hakata märkmikku pidama. Meffan planeeris iga nädala ette ja pani trennidele sama palju rõhku kui seltsielule. Ühel hetkel oli trennis käimine lahutamatu osa tema elust ja ta tunneb end suurepäraselt.

Niisiis planeeri enda aega. Tee lahti märkmik ja planeeri edasist ajakava nii, et sinna mahuvad trennid. Võta trennis käimist sama tõsiselt nagu tööd, kooli ja sõpru. Tervis on väga oluline.

A post shared by IMPERFECT MATTER•YOGA TEACHER (@catmeffan) on Jun 7, 2017 at 11:59pm PDT









Ära ole jõusaalis kinni

Tegelikult on kõik ümbritseb omamoodi kasutatav jõusaalina. Ole loov ja vaata, millised on võimalused. Võib-olla asub kodu lähedal jooksurada, mis on ideaalne jooksmiseks või kiirkõnniks. Äkki on maja juures hoopis mõni park, mis on ideaalne koht treenimiseks. Samuti on erinevates randades tasuta trenniplatsid.

Treenimiseks ei pea ostma kalleid firmariideid ja trendika jõusaali kuupaketti. Võid edukalt treenida kodu lähedal või toas. Leia vaid mugavad riided ja võta end käsile. Pea meeles, et tulemusi näed alles aja jooksul, mistõttu varu kannatust. Kui treenid nädal aeg ja kaal ei ole alanenud, siis ära anna alla. Ole sihikindel ja jõuad kaugele.

A post shared by Amy Hopkinson (@wellness_ed) on May 31, 2017 at 11:10pm PDT

Allikas: byrdie.co.uk