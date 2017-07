EBS alustas koostööd Eesti küberturbe ettevõtetega

Kogu maailma raputanud lunavararünnaku taustal alustas Estonian Business School koostööd Eesti küberjulgeoleku ettevõtetega BHC Laboratory ja CybExer Technologies, et ühiselt tõsta tulevaste ärijuhtide võimekust ennetada järjest ägedamaid globaalseid küberohte.

EBSi rahvusvahelise koostöö prorektori Toomas Dannebergi sõnul on koostöö Eesti ettevõtetega plaanitud läbi kolme tasandi. Esiteks toetavad BHC Laboratory ja CybExer Technologies EBSi värskelt loodud ja sügisest käivituvat magistriõppeprogrammi Digital Society, mis koolitab homse maailma juhte ja liidreid, kes suudavad digitaliseeruvas maailmas edukalt äri ja organisatsioone juhtida.

„Ülikooli roll on käia ajaga kaasas ja olla sammuke ees sellest, mis toimub äris. Organisatsioonide ja ettevõtete juhid vajavad nüüd teadmisi ja praktilisi kogemusi mitte ainult äri- ja juhtimisalastest teadmistest, vaid tehnoloogiatest, nende mõjust äritegevuses,” ütles Danneberg. „Küberjulgeolek äris on olnud kauge, keeruline ja tehniline teema, mistõttu tunnetavad ärid praegu oma haavatavust. Küberjulgeolek äris on tänapäevaste ettevõtete üks strateegilisi valdkondi, ilma milleta digitaliseeruvas maailmas hakkama ei saa. Meie kohus on anda juhtidele see teadmine ja kogemus ning on hea meel tõdeda, et saame seda teha rahvusvaheliselt tunnustatud partneritega Eestist.“

Teiseks hakatakse EBSi eestvedamisel äriõppe ülikoolide rahvusvahelisele võrgustikule tutvustama ja vahendama CybExer Technologiesi leiutatud küberhügieeni õppeplatvormi. Maailmas ainulaadses testkeskkonnas pannakse inimesed vastamisi reaalsest elust pärit olukordade ja tõestisündinud juhtumitega, et parandada lihtsate ja mänguliste testide abil nende isiklikku küberhügieeni. Mais võttis testi kasutusele Riigi Infosüsteemi Amet, mis andis selle oma virtuaalteadmiste testimiseks ja parandamiseks kasutada tuhandetele riigitöötajatele.

“EBSi initsiatiivi ja sotsiaalset vastutust on meie koostöö alguskuupäeva arvestades võimatu üle hinnata. Me sõlmisime lepingu ajal, mil aegade suurim lunavararünnak oli halvanud sadu riigiasutusi ja ettevõtteid, alustades lennujaamadest ja pankadest erinevates maailma otstes ning lõpetades ehituspoeketiga siinsamas Eestis,” ütles CybExer Technologiesi juhatuse liige Janek Gridin. “Väide, et kübermaailmas valitseb gripihooaeg, ei ole enam ammu uudis. Nüüd tuleb piltlikult öeldes kätepesemine kiiresti selgeks õppida.”

Kolmandaks alustatakse ühiselt küberkaitseõppuse simulatsiooni loomist ärimaailma jaoks, et EBSi rahvusvahelised partnerid ning ettevõtted ja korporatsioonid saaksid testida oma võimekust reaalsete küberrünnakute olukorras. Arendus põhineb BHC Labaratory poolt juba loodud ja rahvusvahelist tunnustust pälvinud kübersõdade õppeplatvormile, mis on mõeldud riikidele, julgeolekuasutustele ja organisatsioonidele.

“Me peame harjuma mõttega, et rahvusvahelised küberkonfliktid puudutavad paratamatult ka ettevõtteid ja globaalseid korporatsioone, mistõttu tahame koostöös EBSiga mugandada riikidele suunatud õppeplatvormi ka ärimaailma jaoks,” lausus BHC Labaratory juhatuse liige Andrus Kivisaar.