EBSikas Evely Kaasiku: igat start-up'erit saadab kolm igapäevast küsimust

Evely Kaasiku on EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusetaseme üliõpilane, spetsialiseerudes turundusele ja suhtekorraldusele. Üliõpilaselu elamisele lisaks on Evely ka tippsportlane ja Pick&Try start-up'i asutaja. Evely on käinud Southwesterni programmiga USAs raamatuid müümas ja saanud seal hea müügikoolituse. Meiega jagab ta kolme kõige põletavamat küsimust, mis start-up'erit igapäevaselt painavad.

1. Kuidas ma saan oma klientide probleemi iga päev aina paremini lahendada?

Start-up soovib kiirelt areneda. Pole võimalik üht probleemi liiga hästi lahendada, kuid on võimalik, et konkurent suudab pakkuda kliendile rohkem kui sina – ja see on jama. Start-up’i mõte on tuua turule üks unikaalne lahendus, mis pakub paremat väärtust kui miski muu eksisteeriv. Seega on vaja kanda hoolt, et püsid unikaalsena ja tõesti pakud kliendile parimat lahendust, mida on võimalik turult leida.

2. Kas „see” on ikka minu põhitegevus?

Iga investor soovib, et projekt, kuhu nad investeerivad, hakkaks võimalikult kiiresti raha tagasi tooma. See saab tekkida aga ainult kliendile lisandväärtust luues. Tegelikult sooviks iga päev mudida veebilehte mugavamaks ja ilusamaks, tegeleda uute lahedate ideede genereerimisega jne. Siiski ei ole võimalik teada, mis on täpselt õiged lisategevused, kui ei tee piisavalt põhitegevusi. Näiteks mina teen igapäevaselt müüki ja tegelen ka tooteanalüüside läbiviimisega. Ettevõtte eesmärk on paratamatult raha teenimine ja numbrid suurenevad ainult piisavalt määral põhitegevusi osutades. Kõrvaltegevused, nagu disainimine ja eneseharimine, on olulised kindla piirini. Seda dilemmat on vaja aeg-ajalt meenutada, et teha õigeid valikuid ja otsuseid.

3. Kas „see” kulu on vajalik või hädavajalik?

Olles väike, tundub kõik väga kasulik ja vajalik: täiendavad IT-arendused, veidi veel Facebooki tasulist reklaami, suurtel messidel osalemine jne. Siiski on vaja väga täpselt teada, millised kulutused aitavad ettevõtte põhieesmärke täita. Abiks tulevad siin numbrid ja kalkulatsioonid. Pean ka endale otsuseid langetades pea igal nädalal meelde tuletama, kas üks või teine ajaline või rahaline väljaminek on see, mis viib ettevõtet edasi. Usun, et see on kasvava start-up'i üks olulisematest väljakutsetest.

Evely lisab: „Ma olen ääretult õnnelik, et EBS on andnud mulle peamised teadmised ettevõtte erinevate tahkude kohta, raamatupidamisest kommunikatsiooni ja seadusandluseni, ning samas on mul olnud võimalus keskenduda ka oma kirevaldkonnale – olen teinud suurema osa kodutöödest turunduse valdkonnas ja oma ettevõtte spetsiifiliselt. Õppejõudude tagasiside näiliselt tavapärasele kodutööle on olnud mulle oluline konsulteerimisvõimalus oma ala asjatundjatega. Usun, et koolipingis kogutud teoreetilised ja praktilised teadmised on olnud väga tugev vundament, millele saan praegu oma äri ehitada.”

Lisainfot EBSis õppimise kohta vaata siit.