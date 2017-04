Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6842 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eksaminandi. Delfi käis Gustav Adolfi gümnaasiumis vaatamas, kuidas Tallinna eliitkoolide õpilased eksamit kirjutama asusid.

Täna toimuv eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitöös on neli varianti, millest õpilane valib ühe. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidel, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada. Eesti keele riigieksam algab kell 10.00 ja lõppeb 16.00.