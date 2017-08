Keskkonnakaitse spetsialist – kas eriala puukallistajatele või riigiametnikele?

Hiljutine kära ja draama Haabersti hõberemmelga ümber puudutas mitte ainult puukallistajaid ja keskkonnaametnikke, vaid paljusid loodusharidusega inimesi, kes mõistavad nii linnakeskkonna erisusi kui ka ühe puu elutalitust.

Keskkonnakaitse õpingute kasuks otsustamisele eelneb ilmselt alati see küsimus – kes minust saab? Riigi- või kohaliku omavalitsuse ametnik? Keskkonnainspektor? Teadlane laboris? Aga miks mitte eraettevõtja keskkonnaeksperdina või keskkonnaspetsialist mõne muu valdkonna ettevõttes? Jah, kõik need võimalused on olemas ja lisaks põnevale erialale omandad keskkonnahoidliku maailmavaate, kui seda enne juba ei olnud. Selles mõttes on arvatavasti igas keskkonnaspetsialistis ka killuke puukallistajat. Euroakadeemia keskkonnakaitse spetsialisti eriala lõpetanud Merike Turja otsustas õpinguid jätkata ka magistriõppes. Miks?

Kuidas jõudsid äratundmiseni, et keskkonnakaitse on just Sinu jaoks?

Olen sündinud ja kasvanud looduskaunis väikelinnas, kus mets ja imeline loodus käeulatuses. Juba väikesest lapsest saati on mind kõik loodusega seonduv huvitanud: loomad, linnud, putukad, mets, meie ümbrus, loodusnähtused jpm. Kui ma Tallinna kolisin, leidsin, et on hea võimalus minna kõrgkooli. Ma ei teadnud siis kindlalt veel, et just keskkonnakaitset tahan õppida, kuid suund oli mul teada – eriala peab olema tugevalt seotud loodusega. Kuna käin täiskohaga tööl, siis päevane õpe ei tulnud kõne allagi. Seega tõmbus kõrgkoolide valik oluliselt koomale, samuti erialad. Minu suureks rõõmuks sattusin Euroakadeemia kodulehel keskkonnakaitse eriala õppekavaga tutvuma. Sel hetkel teadsin kohe, vot just see on minu eriala! Õppekava on tulvil äärmiselt huvitavaid põhi- ja erialaaineid, praktikaid ja seminare.

Kas magistriõpe oli loomulik järg rakenduskõrghariduse diplomile?

Jah, minu jaoks täiesti loogiline samm edasi oli magistriõpe ja justnimelt jätkuvalt Euroakadeemias. Ma ei ole kordagi oma valikuid kahetsenud!

Miks valisid Euroakadeemia? Kas teistes ülikoolides sellist eriala ei olnud?

Euroakadeemia on ideaalne kool neile, kes soovivad täiskohaga tööl käia ja samal ajal kõrgharidust omandada. Teistes koolides päris samu erialasid ei ole, sarnaseid erialasid ehk ikka, kuid õppevorm ja kooli paindlikkus on need, mis on Euroakadeemia ühed suurimad plussid.

Keskkonnakaitse eriala omandamisel on kindlasti oluline roll praktikal. Kas seda oli piisavalt? Ja kuidas see toimus?

Kindlasti on praktika väga oluline, see kinnistab loengutes kuuldut ja õpitut. Praktikaid oli meil piisavalt ja need olid väga huvitavad. Saime ise erinevate seadmetega teha praktilisi ülesandeid nii merel ja metsas kui ka laboratooriumis, näha kuidas, kus, miks ja millega tehakse. Alati saab kõvasti tarkust ja kogemusi juurde. Minu puhul on ideaalne õppevorm just teooria ja praktika käsikäes.

Kas töötasid juba õppimise kõrvalt või leidsid erialase töö hiljem?

Töötasin juba õpinguid alustades. Õigemini oli töökoht mul õpingid alustades selline, kus vajasin ajule rohkem tööd, see saigi otsustavaks teguriks kõrgkooli minekul. See oli siis 2013. aasta sügisel, kui Euroakadeemiasse astusin. Üsna peagi vahetasin töökohta ja olen seal tänaseni. Kuigi praegune töökoht ei ole erialaga otseselt seotud, on mul erialaseid tööülesandeid päris mitmeid, nii et erialane kõrgharidus on olnud siiski vajalik.

Mida soovitad tulevasele Euroakadeemiasse sisseastujale?

Olla avatud ja positiivne, usu iseendasse, sa saad hakkama!

Kas sinu arvates suudab väike erakõrgkool pakutava hariduse kvaliteedi poolest konkureerida suurte riigiülikoolidega?

Muidugi suudab! Eraülikool on minu pilgu läbi isegi parem, kuna on oma väiksuse tõttu palju paindlikum. Tihti omandatakse kõrgharidust pere ja töö kõrvalt ning siinkohal on õppetöö korralduse paindlikkus vägagi suureks abiks. Hariduse kvaliteet seejuures absoluutselt ei kannata, nõuded on kõigile kõrgkoolidele samad. Seega on väike olemine teinekord pigem eeliseks.

Kas rakenduskõrgharidusel võib olla mõni eelis bakalaureusekraadi ees?

Paberitel iseenesest vahet ei ole, kuid vahe tuleneb kogemustest. Minu arvates on rakenduskõrgharidusel eelis kindlasti olemas, kuna õppetöö käigus toimuvad praktilised ülesanded, kus õpitud teooriad kinnistuvad. Just praktiline kogemus ehk reaalne kokkupuude töökäiguga, erinevate seadmete ja olukordadega on see, mis minu jaoks rakenduskõrghariduse puhul oluliseks eeliseks on.

