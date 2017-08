Koolikaupade komplekteerimine ei pea olema peavalu

Kuidas säästa ennast lapsevanemana peavalust, mis kaasneb iga aasta augusti lõpus, mil ukse ees terendab uue kooliaasta algus? Lüüa käega ja kasutada varasematest aastatest säilinud vahendeid? Võtta töölt vaba nädal ja keskenduda ainult koolitarvete ostmisele? Midagi kolmandat?

Iga-aastane küsimus, kuidas saada koolikott komplekteeritud nii, et see rahaliselt ei laostaks, on tuttav ilmselt igale lapsevanemale. Valikuid on ju väga mitmeid ja eks iga kaupmees proovib enda pakkumist teiste kõrval esile tõsta. Nüüd ongi lapsevanematel alati mitu valikut, et millisest pakkumisest kinni haarata – piirduda kohaliku supermarketi kaubaletiga, seada sammud järjest erinevatesse poodidesse, kus jupp jupi haaval kõik komplekteerida või hoopiski saada hakkama varasematest aastatest kogunenuga.

Koolikoti komplekteerimisel on kõige olulisemaks kriteeriumiks alati kvaliteet ja oma lapse haridustee ei ole kindlasti koht, mille pealt peaks kokku hoidma. Tõsi – on ju kõigi võimalused erinevad, kuid õnneks on ka pakutava kauba hinnavahemikud alati piisavalt paindlikud. Just sellist lähenemist pakub kõikidele koolilastele ja nende vanematele kauplusekett Charlot. On ju selge, et koolikotti võib osta mitmes hinnaklassis, kuid samuti on kurb tõsiasi, et väga odavad koolivahendid võivad mõjuda pigem negatiivselt. Näiteks koolikott, mis mõjutab otseselt kandja rühti, kirjutusvahendid, mis n-ö laiali lähevad, ja nii edasi. Seega tasub alati võimalusel pöörduda müüjate poole, kelle pikk kogemus ja asjatundlikkus enda kui ostja kasuks pöörata.

Lapse koolivahendite komplekteerimisel on soovitatav lähtuda järgmistest põhitõdedest

Jäta meelde lause “Ma ei ole nii rikas, et osta odavaid asju.” Kvaliteetseid vahendeid saab kasutada ka edaspidi ja nende eluiga korvab kindlasti selle, et hind tundub alguses kallim.

Lapse arvamus on oluline! Olgugi et mitte ehk alati kõige praktilisem, kuid siiski oluline. Lase ka lapsel arvamust avaldada nii esemete praktilisuse kui ka välimuse suhtes. On ju nemad lõpuks need, kes igapäevaselt asju kasutama peavad.

Leia optimaalseid lahendusi! Kui kahtled, küsi. Alati on olemas mitmes erinevas variatsioonis sarnaseid koolivahendeid. On nii erinevaid komplekte kui ka omavahel hästi kokkusobivaid tooteid. Neid oskavad sulle kõige paremini soovitada alati spetsialistid.

