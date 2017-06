Lahe eriala: arvutimängude valmistajad hakkavad korralikku palka teenima

Ettevõtluskõrgkool Mainor

Eestis ettevõtluskõrgkoolis Mainor on võimalik õppida arvuti- ja mobiilimängude loomist. Kohaliku mängutootja Creative Mobile'i asutaja ja juhi Vladimir Funtikovi sõnul on Eestis valdkonna spetsialistidest suur puudus, kuigi palgad on korralikud. Creative Mobile'is on keskmine töötasu 2800 eurot kuus.

Ettevõtluskõrgkooli Mainori arvutimängude disaini ja arenduse eriala juhi Kristi Ramoti sõnul on arvutimängutööstuse käive maailmas 100 miljardit dollarit aastas ja see on tulevikuvaldkond. Mainor võtab tänavu vastu kuni 30 arvutimängude disaini ja arenduse tudengit. “See haridus annab eeldused ka näiteks ise ettevõtjaks hakkamiseks ja oma mängustuudio loomiseks,” rääkis Ramot. Õpe mängudisaini erialal toimub inglise keeles. Õppejõud on kogenud mänguloojad Eestist, Soomest ja Rootsist. Õpe on intensiivne – mänge hakatakse looma juba esimesel õppeaastal. Mängudisaini erialal õpitakse IT-oskusi, sh programmeerimist, disainioskusi ja ettevõtlust. "Iga selle eriala lõpetaja teab, kuidas luua enda ettevõte ja juhtida tiimi," ütles Ramot. Eesti mängutööstus kasvab iga aastaga. Hiljuti sõlmis Eesti mängutootja ZA/UM Eesti ajaloo suurima kirjastustehingu müügiplatvormiga Humble Bundle. Sellega jõuab eestlaste loodud mäng vähemalt kümne miljoni huviliseni. "Mängustuudio on ainult paar aastat vana. See näitab, et Eestis on praegu edukate mängufirmade loomiseks kõik eeldused olemas," kommenteeris Ramot.

