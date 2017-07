Ole oma elu kapten ehk viis soovitust, kuidas tööturul silma paista!

Suvine aeg annab noortele võimaluse puhkamise kõrval astuda ka esimesi samme tööturul. Estonian Business Schooli lektor Guido Paomees annab viis soovitust noortele, kuidas tööturul rohkem silma paista.

1. Positiivne töössesuhtumine ja meeskonnatöö paistab silma!

Meie hoiakud ja suhtumine on vundament, mis annab sisemise jõu tegusemiseks ning tahte midagi ära teha ja eesmärke saavutada. Ja kui tegeled tööga, mis meeldib, siis hakkab silma see, et tegutsed entusiastlikult, mis omakorda tõstab sinu väärtust kolleegide silmis.

2. Pealehakkamine ja leidlikkus — leia lahendusi!

On kahte tüüpi inimesi: lahenduste leidjad ja vabanduste kasutajad. Kui vastutad oma tööelu ja tulemuste eest, siis on igale olukorrale väljapääs. Kui oled ohver ja arvad, et erinevad olukorrad, täiskuu ja teised on süüdi, siis kaotad kontrolli oma tegevuste ja tulemuste üle. Kumb soovid olla sina, kapten või ohver?

3. Ausus, püüdlikkus ja õpihimu — sinu trumbid!

Julgus endale otsa vaadata ja tulemustega leppida on ausus eelkõige enda vastu. Me kõik oleme ebatäiuslikult täiuslikud. Kui soovid olla perfektsionist, siis jääb paraku alati midagi tegemata, sest vabanduse leiab ju alati: ei oska veel, ei tea veel, ilm on halb jne. Püüa tegutseda lähtudes oma praegustest parimatest oskustest ja teadmistest ning õpi tagasilöökidest.

4. Vii alustatu alati lõpule!

”Alustajaid palju, lõpetajaid vähe” olla keegi öelnud. Nii see on. Võta aeg maha ja mõtle, mida sa kõige rohkem soovid, millega meeldib eelkõige tegeleda ja kuhu tahad välja jõuda; olgu siin tegemist töö- või isikliku elu plaanidega — põhimõte on üks. Tee endale tegevuskava, mis aitab plaanitut teostada ja pane see kirja. Ja siis…Tegutse!

5. Oma kaubamärgi arendamine.

Sinu kaubamärk on see, mida teised arvavad — igaühel meist on kaubamärk. Selle loomine saab alguse sinu mõttemaailmast, hoiakutest ja enesehinnangust. Selle loomist alustasid juba lasteaias ja selle arendamine kestab kogu elu. Selle järgi sa ka tegutsed.

Ära otsi ohvrina vabandusi, et mitte tegutseda. Ole oma elu kapten — ole aus, leia lahendusi ja vii alustatu lõpuni! Neid esmapilgul lihtsaid samme silmas pidades märkavad sind sinu kolleegid, aga ka tööandjad — nii täna kui ka tulevikus.

www.ebs.ee