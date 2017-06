Õpe ja töö samaaegselt – on see võimalik?

Tahad õppida töö kõrvalt, kuid mitte töö ajast? Soovid omandada praktilised oskused käsikäes teoreetiliste teadmistega? Oled huvitatud majandusest, disainist või rahvusvahelistest suhetest, kuid tahad rohkem tunda neid valdkondi ka keskkonnaaspektist? Või tahad hoopis mõista keskkonnakaitse poliitilisi ja majanduslikke aspekte? Tahad õppida rahvusvahelises seltskonnas? Tahad tunda end erilise ja märgatuna hubases väikekõrgkoolis mitte olla üks tuhandetest üliõpilastest suurülikoolis?

Kui vastasid vähemalt viiele küsimusele jaatavalt, on just Euroakadeemia Sinu jaoks õige kool. See on kõrgkool õppurile, kes teab, mida ja milleks ta õpib, kuhu saadud haridusega soovib jõuda ega pelga alustada näiteks iseseisvat ettevõtlust.

Erakõrgkoolina pakub Euroakadeemia haridusturul konkurentsi ja võimalusi, mis ei ole ette kirjutatud üksnes riiklike strateegiatega, vaid võimaldavad haridustee läbimisel teha paindlikumaid valikuid ja dünaamiliselt kohanduda tööjõuturul toimuvate arengutega. Väikekõrgkoolis on au sees personaalne lähenemine ja probleemi kiire lahendamine, olgu selleks järeleksami sooritamine või ühiselamukoha saamine.

Ärijuhtimine juhib!

Erinevatele allikatele tuginedes võib öelda, et ärijuhtimine oli, on ja ilmselt jääb nii mõnekski ajaks konkurentsitult kõige populaarsemaks erialaks kõrghariduse omandamisel. Me elame maailmas, mis toimib äridel. Pisikestel äridel, suurtel äridel, hiiglaslikel äridel. Ja mitte ainult äridel. Lisaks ärile on veel hulgaliselt mitteärilisi organisatsioone, mittetulundusühinguid ja muid asutusi. Neil kõigil on vaja ärijuhte – juhte, finantsiste, turundajaid. Need on need kolm kindlat profiili, millel ärijuhtimine seisab. Euroakadeemia rakenduskõrghariduse ja magistriõppe ärijuhtimise õppekavad annavad tugeva teadmiste ja kogemustepagasi kõigil kolmel profiilil ilma kitsa spetsialiseerumiseta. Spetsialiseeruda juhtimise, finantsi või müügi valdkonda saab igaüks ise juba töökohas. Euroakadeemia ärijuhtimise õppekavade spetsialiseerumisvaldkondadeks on hoopis kultuuri- ja turismijuhtimine.

Keskkond – teadlikkus on võti

Euroakadeemia on võtnud oma missiooniks koolitada teiste erialade kõrval ka keskkonnaspetsialiste, kes tahavad võtta osaluse ja vastutuse keskkonnaotsuste tegemisel nii Eestis kui välismaal. Puhas elukeskkond on igaühe põhiõigus, kuid kahjuks ei taipa igaüks seda õigust alati nõuda. Ja paljudel juhtudel pole see võimalikki. Saame ise hoiduda looduse reostamisest, rakendada puhtamaid tehnoloogiaid, tekitada vähem jäätmeid ja seeläbi säästa keskkonda.

Tõlkija kui teise kultuuriruumi suunaja

Tõlkija erialal inglise-eesti ja inglise-vene keelesuundadel ühildatud tõlketeaduse ja lingvistika alased teadmised kirjaliku tõlke praktiliste vilumustega. Eriala lõpetanu tunneb interdistsiplinaarseid seoseid tõlkevaldkonnas tänu õppeainete omavaheliste seoste kasutamisele õppeprotsessis. Vaba- ja valikainete moodulid võimaldavad Euroakadeemias omandada täiendavaid teadmisi viies eri valdkonnas – keeled, ärindus, kunst, keskkond ja rahvusvahelised suhted kohtuvad integreeritud õppekavades nii rakenduskõrghariduse tasemel kui ka magistriõppes. Eriti oluline koht on kõigis õppekavades eriala inglise keele omandamine. Täna on Euroakadeemia ainus erakõrgkool Eestis, kus saab õppida kõiki erialasid kolmes keeles – eesti, vene ja inglise keeles.

Kujunduskunst kui ideedesahver

Ka Euroakadeemia kujunduskunsti teaduskond on läbi teinud laiendus- ning uuenduskuure. Täiesti uute moodulitena avatakse uuel õppeaastal kolm kõrvaleriala – ettevõtlus moedisainis, ettevõtlus sisearhitektuuris ja arhitektuuri keskkonna ökodisain – mis on sündinud koostöös Euroakadeemia ärijuhtimise ja keskkonnakaitse teaduskondadega. Edukate vilistlaste näitel on selge, et nii moedisainis kui ka sisearhitektuuris tuleb paljudel tegutseda iseenda tööandjana, seepärast on ettevõtluse kõrvaleriala moodulite avamine loogiline samm nende õppekavade arenduses. Kes teeb, see jõuab, sestap on hea tõdeda, et Euroakadeemia vilistlaste seas on arvukalt silmapaistvaid ettevõtjaid, kelle looming on ületanud ka riigipiire.

Euroakadeemia suund on rahvusvaheline

Rahvusvaheliste suhete eriala ja diplomaadi vahel Euroakadeemias võrdusmärki tõmmata ei saa. Sellel erialal omandatakse nimelt erinevate riikide ja rahvaste kultuuri ja mõttelaadi, poliitikat ja ajalugu tundva spetsialisti pädevus, keda on vaja igal rahvusvahelisel turul tegutseval ettevõttel või organisatsioonil. Vilistlane oskab analüüsida rahvusvahelisi situatsioone ja konflikte, jagab strateegiaid ja paneb kokku poliitmudeleid, omab süsteemset pilti maailma ja kohalikust regionaalpoliitikast, selgitab nutikalt mitmes keeles välispoliitika toimimist ja selle vahetut mõju.

Täna õpib Euroakadeemias üliõpilasi rohkem kui 20 riigist. Juba 20 aastat tegutsenud tulevikuteadlik erakõrgkool valiti 2014. aastal 20 parima Ida- ja Kesk-Euroopa regionaalse väikeülikooli hulka.

Integreeritud õpe

Euroakadeemia õppekavades on läbi kahe õppetaseme ühendatud kõrvalerialade, spetsialiseerumiste või lihtsalt valik- ja vabaainete moodulite kaudu majandus, keskkonnakaitse, keeled, rahvusvahelised suhted ja kunstid. Pakutav kõrgharidus annab võimaluse alustada näiteks moedisaineri või sisearhitektina kohe pärast diplomi saamist. Peamine, mis paneb mõtted liikuma ning tegusid tegema on loovus – ja seda siin ei pärsita, kedagi raamistikku panna ei üritata ning igaüks saab olla just nii omanäoline kui soovib.

Vastuvõtt Euroakadeemiasse on avatud! Registreeru vestlusele siin. Euroakadeemia asub Tallinnas Tondi 55, sissepääs Marsi tn poolsest otsast, vaata kaarti.