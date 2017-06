Turismiettevõtluse eriala: tasuta õpe ja palka saab ka

Kas sind huvitab turism? Tahaksid saada juba kooli ajal töökogemust ja selle eest ka palka? Nüüd on see võimalus!

Sellest sügisest saab ettevõtluskõrgkoolis Mainor õppida turismi- ja restoraniettevõtlust töökohapõhises õppes. See tähendab, et pool õppest toimub töökohal. Õpid reaalse kogemuse ja praktika kaudu. Vastavalt töökoormusele saad ka töötasu.

"Palju räägitakse, et Eestis on kõrgharidus sageli liiga teoreetiline. See programm on mõeldud eeskujuks, et saab ka paremini. Õppimine ja töötamine on parimal moel põimitud. Samas nõuab programm osalejalt kohusetunnet ja ettevõtlikkust," ütles turismi- ja restoraniettevõtluse erialajuht Anne Roosipõld.

Vaata turismi- ja restoraniettevõtluse eriala kohta lähemalt siit.