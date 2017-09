VAATA UUESTI | Tallinnas selgus kümne riigi parim saksakeelne väitleja

Delfi TV vahendab reedel kell 11.30 Tallinnas rahvusvahelise väitluskonkursi "Jugend debattiert international" finaali, mis on Tallinna toonud kümne riigi parimad saksa keeles väitlejad.

Esmaspäevast reedeni vältav rahvusvahelise väitlusvõistluse Jugend Debattiert Internattional finaalinädal kulmineerub reedel Kumus finaalväitlusega teema "Kas riik peaks internetti täielikult reguleerima?"

Jugend Debattiert International on Goethe Instituudi korraldatav rahvusvaheline väitlusvõistlus, mis toob kokku 10 riigi parimad väitlejad ja mille finaal toimub esmakordselt Tallinnas. Varasemal kümnel aastal on Eesti väitlejate esinemine sellel võistlusel olnud edukas ja kahel korral on rahvusvahelise finaali võit Eestisse toodud.

Projektis osaleb igal aastal enam kui 2300 väitlejat, kelle hulgast selgitatakse kaks kohalikku võitjat, kes esindavad oma riiki rahvusvahelises finaalis, et teha selgeks parim saksakeelne väitleja.

Tänavused osalejad on pärit lisaks Eestile ka Lätist, Leedust, Poolast, Venemaalt, Sloveeniast, Slovakkiast, Tšehhist, Ukrainast ja Ungarist. Eestit esindavad sel aastal kaks noort säravat väitlejat: Elvi Tuisk ja Junianna Zatsarnaja Kadrioru Saksa Gümnaasiumist. Mõlemad suutsid aprillis toimunud kohalikus finaalis žüriid ja publikut oma suurepärastes oskustes veenda.