Koolikoti valimise A ja O. Nii leiad lapsele koti, mis veab välja õppeaasta lõpuni ja kauemgi veel

Mida pidada silmas lapsele koolikotti valides?

Lapsele koolikotti valides tuleb vaadata ennekõike, et tegu oleks ergonoomilise kotiga, millel on polsterdatud seljaosa ja laiad õlarihmad. Leidub ka palju teisi nüansse, mida koti valimisel silmas pidada.

Polstriga seljaosa toestab lapse selga – selline seljaosa on vormitud inimese selgroo järgi ning ranits toetub piki selgroogu, toetades nii ala- kui ka ülaselga. Polsterdatud seljaosa aitab vältida võimalust, et teravad õpiku või mapi servad võiksid läbi koti lapse selga torkida. Õlarihmad peavad olema laiad ja tugevad, mis ei sooni ega vaju kergesti üle õla alla.

Ergonoomilised ranitsad on küll veidi raskemad kui tavalised pehmed seljakotid, kuid tänu toestatud seljaosale ja laiadele õlarihmadele aitavad need vähendada koormust lapse seljale kuni 30%. Kuna koormus jaotub seljale ühtlaselt, väheneb selgrookõveruse tekke risk. Soovitatavalt ei tohiks koti laius ületada selle kandja õlgade laiust.

Koti põhi võiks olla tugev ja valmistatud märgumatust materjalist – nii ei kulu põhi liiga kergesti, kui väike koolijüts selle maha toetab, ning vihikud ei saa märjaks. Tähelepanu tasub pöörata ka koti materjalile – eriti hea, kui see on märgumatu ja kergesti puhastatav. Katsuge poes läbi koti lukud ja krõpsud veendumaks, et need on vastupidavad. Ranits võiks olla varustatud ka helkuritega.

Kandiline kott on hea seetõttu, et vihikud ja õpikud on selles kaitstud. Poodi kotti valima minnes on kasulik kaasa võtta mapp või A4 suuruses raamat ja vaadata, kuidas see kotti mahub. Optimaalseks ranitsa mahutavuseks on 15 liitrit.

Kindlasti tasub enne koti soetamist uurida, kas teie lapse koolis kantakse õppevahendeid kaasas või jäetakse asjad igapäevaselt hoopis kooli. Viimasel juhul võib otsustada mahult väiksema koti kasuks, kuid sellegipoolest tasub silmas pidada, et kotil oleks toestatud seljatugi ja laiad õlarihmad.

Koolikotil võiks olla piisavalt palju pisemaid taskuid ja sahtleid – näiteks pinali, telefoni, rahakoti või muude väikeste esemete jaoks. Nii on lapsel neid kergem üles leida ja hoida. Vähem tähtis ei ole ka kotil olev pilt või värvivalik – samas tuleb arvestada, et näiteks Lumekuninganna pildiga kott peaks ka paari aasta pärast veel lapsele meeldima.

Seadusega lubatud koolikoti kaal (koos sisuga):

1.-3. klassis kuni 3,0 kg

4.-6. klassis kuni 3,5 kg

7.-9. klassis kuni 4,5 kg

