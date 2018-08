Mida mäletab Andrus Kivirähk oma kooliajast?

Andrus Kivirähk on eesti kirjanik, följetonist, näitekirjanik, prosaist ja lastekirjanik, kes oskab siinse rahva olemust hästi sõnadesse valada. Ta on üks kaasaja populaarsemaid Eesti kirjanikke, kelle teostest saavad menukid ning need meeldivad nii suurtele kui ka väikestele. Küsisime tänapäeva Eesti kirjandusklassikult kooliga seotud mälestuse kohta 13 küsimust.

Mida mäletad esimesest koolipäevast?

Sattusime koos pinginaabriga kogemata valesse klassi. Istusime juba pingis ja õpetaja rääkis klassi ees, kui korraga ilmus uksele hoopis üks teine õpetaja ning käsutas meid endaga kaasa.

Mis on sinu kõige eredam mälestus kooliajast?

Oh, eks sinna mahtus palju eredaid hetki nii heas kui halvas mõttes. Murdsin käeluu ja tegin kooliteatrit, osalesin Brežnevi leinamiitingul ja korraldasin diskosid.

Lemmiktund? Miks?

Ajalugu ning see huvitab mind siiamaani.

Mida tegite vahetunnis?

Eks algklassides mängiti muidugi kulli, hiljem võis käia kooli kõrval asuvas poes ning osta saia ja limonaadi.

Palju hüppasid kehkas kaugust?

Ei mäletagi, aga kindlasti armetult vähe. Kaks meetrit vast?

Lemmiktoit koolisööklas?

Seal ei olnud küll mitte midagi head.

Millis(t)e pättus(t)ega koolis hakkama said?

Üldiselt olin ma tubli ja ontlik, kippusin ainult tunnis lobisema ja sõpradega nalja tegema.

Mis oli koolis kõige raskem või ebameeldivam?

Ilmselt see, et sattusin juhuse tahtel kokku inimestega, kellega tavaliselt iialgi ei seltsiks. Lihtsalt ei ole nii, et kõik lapsed saavad omavahel hästi läbi, täpselt samuti ei sobi ka kõik täiskasvanud omavahel. Üldiselt need tüübid, kellega suhtlemine vaeva valmistas, keskkooli ei jõudnudki ning seega oli seal juba palju mõnusam ja vahvam õhkkond.

Klassiõhtud ja koolipeod?

Kuni keskkoolini piilusin ma neid enamasti kuskilt nurgast, hiljem korraldasin juba ise.

Kirjaniku lapsepõlve lemmikjook oli kali.

Kelleks sa tahtsid kooliajal saada?

Mul ei olnud kindlat plaani, ehkki kirjutada meeldis mulle juba siis.

Milline on hea õpetaja?

Eks ta võiks olla ere isiksus. Näiteks keemia ei huvita mind põrmugi, aga meie õpetaja oli lihtsalt nii huvitav ja vaimukas kuju, et ootasin alati suure põnevusega tema tundi: mida ta täna teeb või ütleb.

Kui saaksid soovitada ühte raamatut, mis peaks lastele lugemiseks kohustuslik olema, siis see oleks…

Selliseid raamatuid on palju, mille lugemine on sama oluline kui korrutustabeli tundmine. Pole mõtet lootagi, et ainult ühe raamatu läbi lugemisega elus hakkama saab.

Mida soovitad ja soovid kooliminejatele ja kooliskäijatele?

Mida minul neile ikka soovitada on? Laste jaoks on kool samasugune totaalne keskkond nagu kalade jaoks vesi ja nad saavad seal väga profilt hakkama. Kõik nõksud ja nipid on selged.

Andrus Kivirähki värskeim lasteraamat on "Tilda ja tolmuingel".

Kõik Andrus Kivirähki raamatud leiad siit.