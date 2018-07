TLÜ võõrustab koostööfestivali

Sel sügisel toimub juba neljandat korda kõrgkoolide ja ettevõtete ühine koostööfestival „Õigel ajal õiges kohas“, mida seekord korraldab Tallinna Ülikool.

Festivali märksõnad on inimene, loovus ja masin – just neid teemasid kombineerides lahkavad teadlased koostöövõimalusi avavates liftikõnedes ja ettevõtjatega peetavates paneeldiskussioonides.

Koostööfestivali peaesinejad on visionäär, õppejõud ja rahvusvahelise suurrajatiste disainiettevõtte Arcadis globaalse innovatsiooni direktor Patrick van Hoof ning Taani futurist ja naiste ettevõtluse edendaja Louise Fredbo-Nielsen.

Eesti kõrgkoolide tippteadlased tutvustavad ettevõtjatele koostöö- ja arendusvõimalusi. Jutuks tuleb töötajate tulemuslik onboarding, tööstressi ja tööväsimuse ennetamine, tuleviku tootmises vajalikud pädevused, targa linna lahendused, digilahenduste tootearendus, aga ka see, kuidas tooteid ja teenuseid lihtsamaks disainida, kuidas saavutada konkurentsieelist ning küsida toodete eest kõrgemat hinda. Tallinna Ülikooli arendusprorektori ja koostööfestivali moderaatori Andres Jõesaare sõnul on eesmärk tutvustada ettevõtete ja organisatsioonide esindajatele kõrgkoolides töötavate tippteadlaste uurimisteemasid, et neist sünniks kasu nii ettevõtlusele kui ka ühiskonnale. “Kõrgkoolid üheskoos ettevõtlus- ja avaliku sektoriga saavad olla nii innovatsiooni, majanduskasvu kui ka ühiskonna arengu mootor. Festival on hea koht kokkupuutepunktide leidmiseks, sest kohal on üle saja teadlase ja eksperdi. Ettevõtete ja organisatsioonide esindajatel on arendamist või lahendamist vajavaid teemasid alati ja teadlastel võib olla mõnelegi küsimusele juba lahendus olemas või on see võimalik koos leida. Usun, et vastuseta ei jää ükski küsimus,” selgitas Jõesaar.

Koostööfestival toimub 1. novembril 2018 Tallinna Ülikoolis. Vaata täpsemat infot!