Teeviidal osalev Paljas Porgand: pühapäevablogijast elukutseliseks võib olla väga väike või lõputult suur samm

Blogija Paljas Porgand ehk Merilin Taimre on ilmselt üks Eesti blogimaastiku tuntumaid nimesid, kellest on tänaseks saanud ka elukutseline blogija. Tema sõnul võib pühapäevablogijast elukutseliseks saamine olla väga väike või lõputult suur samm, mis oleneb blogijast ja tema teadlikest otsustest.

Blogimise trendidest rääkides ütles Merilin Taimre, et ka elukutselised blogijad alustavad esialgu ikkagi hobi korras kirjutamisega. “Tavaliselt saab blogimine alguse kas soovist suurema ringkonnaga olulistel teemadel arutleda, oma tundeid ja mõtteid väljendada, luua kultuuri, ilu, fotograafiat või pidada n-ö elupäevikut,” lausus Taimre.

Taimre sõnul oleneb blogimise edu sellest, kui hea sulega on blogija ehk kas tema kirjutisi on huvitav lugeda, edasiantava sisu kvaliteedist, blogija karakterist ning panusest blogi arendamisse. Lisaks on tema hinnangul olulised kolm märksõna — eneseusk, kirg ja omanäolisus:

Eneseusk. Mitte miski siin maailmas ei sünni ilma eneseusuta. Eneseusk on hirmu vastand ja hirm on see, mis ainsana hoiab meid elus tagasi. Seega seljata oma hirmud ja usu, et saad kõigega hakkama!

Kirg. Kui sa ei naudi igat minutit oma tööst, siis ei tee sa seda kunagi täiel jõul. Lugejad näevad, kas blogid kohustusest midagi paberile kirja saada või oled valanud sõnadesse oma südame!

Omanäolisus. Ükskõik kui palju sind mõne ütlemise või arvamuse eest ei kritiseeritaks, siis ära kunagi alluta oma arvamust teiste omale. Nii kaotad iseenda ja lood valemi õnnetuks eluks. Jää ALATI iseendaks!

Kui tahad näha ja kuulda Palja Porgandi ehk Merilin Taimre tutvustust blogija elukutsest, tule 7.–8. detsembril Tallinnas toimuvale Teeviida messile! Rohkem infot leiad

www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi „Teeviit 2017” noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.